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  • 10.03.2019
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Beren Saat yüzüğü çıkardı!

Derman aradı


Kenan Doğulu ile evliliği yılan hikayesine dönen oyuncu Beren Saat, teselliyi dostlarında buldu. Popçuyla evliliği çıkmaza giren ve düğün fotoğraflarını da Instagram'dan silen Saat, önceki gün Nişantaşı City's'deydi.

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