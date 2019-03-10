Bensu Soral'ın tek hayali annelik!

Önceki akşam işadamı eşi Hakan Baş ile Etiler'de objektife takılan Bensu Soral, hayalini açıkladı. 28 yaşındaki güzel oyuncu, "Anne olmayı düşünüyor musunuz?" diye sorulunca "Kısmet; ama yakın zamanda bebek istiyoruz" itirafı yaptı.







TEK HAYALİ ANNELİK

5 buçuk ay önce Baş ile evlenen Soral, anneliğe sıcak bakıyor.



Doğan SAVAŞ