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  • 10.03.2019
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Bensu Soral'ın tek hayali annelik!

Bensu bebek istiyor

Önceki akşam işadamı eşi Hakan Baş ile Etiler'de objektife takılan Bensu Soral, hayalini açıkladı. 28 yaşındaki güzel oyuncu, "Anne olmayı düşünüyor musunuz?" diye sorulunca "Kısmet; ama yakın zamanda bebek istiyoruz" itirafı yaptı.



TEK HAYALİ ANNELİK
5 buçuk ay önce Baş ile evlenen Soral, anneliğe sıcak bakıyor.

Doğan SAVAŞ

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