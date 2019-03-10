Ayla ABD’yi ağlattı

Kore Savaşı'nda Astsubay Süleyman Dilbirliği'nin başından geçen olaylardan esinlenilerek beyaz perdeye aktarılan Ayla filmi, ABD'deki sinemaseverlerin karşısına çıktı. New York'taki Türk ve Güney Kore Başkonsoloslukları'ndan üst düzey yetkililerin yanı sıra Kore gazileri, Türkiye, ABD ve Güney Kore toplumlarından çok sayıda izleyici salondaydı. Oscar'ın kapısından dönen filmi izleyenler, gözyaşlarını tutamadı.









