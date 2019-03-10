Aşka devam

Geçen hafta kendi gibi oyuncu aşkı Birkan Sokullu ile ayrıldığı iddia edilen Dilan Çiçek Deniz, dedikodulara nokta koydu. Önceki akşam Arnavutköy'de görüntülenen Deniz'in keyfi yerindeydi.
GÜZEL oyuncu, ayrılık sorularına "Haberler doğru değil, ayrılmadık" yanıtı vererek haklarındaki iddiayı kesin bir dille yalanladı. İki aydır birlikte olan çiftin tatil planları yaptığı öğrenildi.
Doğan SAVAŞ
GÜZEL oyuncu, ayrılık sorularına "Haberler doğru değil, ayrılmadık" yanıtı vererek haklarındaki iddiayı kesin bir dille yalanladı. İki aydır birlikte olan çiftin tatil planları yaptığı öğrenildi.
Doğan SAVAŞ
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