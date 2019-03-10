Aşka devam

hafta kendi gibi oyuncu aşkıile ayrıldığı iddia edilendedikodulara nokta koydu. Önceki akşam Arnavutköy'de görüntülenen Deniz'in keyfi yerindeydi.oyuncu, ayrılık sorularınayanıtı vererek haklarındaki iddiayı kesin bir dille yalanladı. İki aydır birlikte olan çiftin tatil planları yaptığı öğrenildi.