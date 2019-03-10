Bugünkü
Takvim
  • Saklambaç
  • 10.03.2019
  • Gazete

Aşka devam

Aşka devam
Geçen hafta kendi gibi oyuncu aşkı Birkan Sokullu ile ayrıldığı iddia edilen Dilan Çiçek Deniz, dedikodulara nokta koydu. Önceki akşam Arnavutköy'de görüntülenen Deniz'in keyfi yerindeydi.



GÜZEL oyuncu, ayrılık sorularına "Haberler doğru değil, ayrılmadık" yanıtı vererek haklarındaki iddiayı kesin bir dille yalanladı. İki aydır birlikte olan çiftin tatil planları yaptığı öğrenildi.

Doğan SAVAŞ

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.
HaberlerSaklambaç HaberleriAşka devam
Diğer Saklambaç Haberleri Tüm saklambaç haberleri
Tüm Saklambaç Haberleri