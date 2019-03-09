Ünlü futbolcu Sabri Sarıoğlu'nun pilot eşi Yağmur Sarıoğlu'na alkış... İki çocuk annesi Yağmur Hanım, 8 Mart Dünya Kadınlar Günü'ne özel kadın ekiple İstanbul-Bodrum uçuşu gerçekleştirdi. Başarılı pilot sosyal medya hesabı Instagram'dan seçtiği bir kadın takipçisini de kokpitte uçurdu.
- Saklambaç
- 09.03.2019
- Gazete
kalan karakter 1000
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.