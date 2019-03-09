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  • 09.03.2019
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'nun pilot eşi Instagram'dan seçtiği bir kadın takipçisini de kokpitte uçurdu

8 Mart'a özel uçuş
Ünlü futbolcu Sabri Sarıoğlu'nun pilot eşi Yağmur Sarıoğlu'na alkış... İki çocuk annesi Yağmur Hanım, 8 Mart Dünya Kadınlar Günü'ne özel kadın ekiple İstanbul-Bodrum uçuşu gerçekleştirdi. Başarılı pilot sosyal medya hesabı Instagram'dan seçtiği bir kadın takipçisini de kokpitte uçurdu.

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