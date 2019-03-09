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  • 09.03.2019
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aşkı adım adım evliliğe giden , sonunda beklenen teklifi aldı

Teklif var cevap yok

Yapımcı Necati Kocabay ile iki yıllık aşkı adım adım evliliğe giden Nurgül Yeşilçay, sonunda beklenen teklifi aldı. Önceki gün Cihangir'de gazetecilerle sohbet eden Yeşilçay, kendisine yöneltilen "Evlilik ne zaman?" sorusuna, "Beklenen teklif geldi. Ancak şu an düşünme aşamasındayım" diyerek 'evlilik yakın' mesajı verdi.

Nurgül Yeşilçay'ın 6 yıl evli kaldığı eski eşi Cem Özer'den bir oğlu var.



Doğan SAVAŞ

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