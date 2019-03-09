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  • 09.03.2019
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'nin eski fotoğrafları, İngiliz medyasını salladı! Meghan Markle ayağındaki kemiği aldırmış

'nin eski fotoğrafları, İngiliz medyasını salladı. Düşes’in ayağındaki kemiği aldırdığı ortaya çıktı. Ameliyat izleri ise dikkatlerden kaçmadı...

Prens Harry ile evlendikten sonra Sussex Düşesi olan Meghan Markle, gündemden düşmedi. Kraliyet kurallarına uymadığı için adı 'asi geline' çıkan Markle, bu kez 'ayaklarıyla' adından söz ettirdi.

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