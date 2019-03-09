Prens Harry ile evlendikten sonra Sussex Düşesi olan Meghan Markle, gündemden düşmedi. Kraliyet kurallarına uymadığı için adı 'asi geline' çıkan Markle, bu kez 'ayaklarıyla' adından söz ettirdi.
Prens Harry ile evlendikten sonra Sussex Düşesi olan Meghan Markle, gündemden düşmedi. Kraliyet kurallarına uymadığı için adı 'asi geline' çıkan Markle, bu kez 'ayaklarıyla' adından söz ettirdi.
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