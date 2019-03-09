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  • 09.03.2019
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 Jenner ve 'ın kar üstündeki bikinili pozları 'a ilham verdi

Karları eritti

Kendall Jenner ve 'ın trend olan kar üstündeki bikinili pozları Eda Taşpınar'a ilham verdi. İkoncan, bir arkadaşıyla Fransa'daki Courchevel kayak merkezine gitti.
Sosyal medyadaki renkli pozlarıyla bilinen Taşpınar, eksi 5 derecede mayoyla poz verdi. Üstünde kürkü, ayağında çizmeleri ve mayosuyla fotoğraf paylaşan İkoncan, altına da "Davetin gündelik olduğunu düşündük" notu düştü.

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