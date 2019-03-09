Kendall Jenner ve Kourtney Kardashain'ın trend olan kar üstündeki bikinili pozları Eda Taşpınar'a ilham verdi. İkoncan, bir arkadaşıyla Fransa'daki Courchevel kayak merkezine gitti.

Sosyal medyadaki renkli pozlarıyla bilinen Taşpınar, eksi 5 derecede mayoyla poz verdi. Üstünde kürkü, ayağında çizmeleri ve mayosuyla fotoğraf paylaşan İkoncan, altına da "Davetin gündelik olduğunu düşündük" notu düştü.