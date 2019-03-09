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  • 09.03.2019
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oyuncu bir ev tekstili markasının reklam yüzü oldu

Beyazlara büründü

Brezilyalı oyuncu Jessica May, Özdilek Ev Tekstil'in reklam yüzü oldu. Ülkemizde çok sevilen güzel oyuncu, reklam için Tuz Gölü'nde beyazlar içerisinde pozlar verdi.

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