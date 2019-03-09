Brezilyalı oyuncu Jessica May, Özdilek Ev Tekstil'in reklam yüzü oldu. Ülkemizde çok sevilen güzel oyuncu, reklam için Tuz Gölü'nde beyazlar içerisinde pozlar verdi.
Brezilyalı oyuncu Jessica May, Özdilek Ev Tekstil'in reklam yüzü oldu. Ülkemizde çok sevilen güzel oyuncu, reklam için Tuz Gölü'nde beyazlar içerisinde pozlar verdi.
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