Rol aldığı uluslararası filmlerle adını Hollywood'a yazdıran Belçim Bilgin, başarısıyla gururumuz olmayı sürdürüyor. Güzel oyuncu, bu kez de dünyaca ünlü İtalyan aktris Monica Bellucci ile Fransa menşeili bir dergiye kapak oldu.





Bellucci ile 2012'de 'Gergedan Mevsimi' filminde oynayan Belçim, dergi çekiminde de takdir topladı. 36 yaşındaki oyuncu, verdiği pozlarla profesyonel modelleri aratmayıp bir kez daha gurur yaşattı.



Yurt dışındaki birçok projede yer alan Bilgin, bu kez Bellucci ile aynı dergiye kapak oldu.

Belçim Bilgin, Monica Bellucci ile 7 yıl sonra yeniden bir projede bir araya geldi.