Türkiye Eski Güzeli Özlem Kaymaz'ın kızı Tara de Vries, Şamdan Plus dergisi için objektif karşısına geçti. Hollanda'da doğup büyüyen 2018 Miss Turkey 2. Güzeli genç kız, röportajda Türkiye sevdasını gözler önüne serdi. Özlem Kaymaz, Hollandalı eşi Watze de Vries'le 16 yıllık evliliğini bitirip 2014'te çocukları Tara, Dante ve Daniel ile İstanbul'a dönmüştü.





ÖDEVDEN BIKTI...

20 yaşındaki Tara, şöyle dedi: "Türkiye'yi çok seviyorum. İstanbul'a hayranım. İki farklı kültürle büyüdüm. Ama kendimi Türkiye'ye ait hissettiğim için döndüm. O kadar sene Hollanda'da yaşamama rağmen, kendimi en mutlu İstanbul'da hissediyorum." 2 buçuk yaşından 11 yaşına kadar Hollanda'da Montessori eğitimi alan Tara de Vries, ekledi: "Orada hiç ödev verilmezdi. Oradayken daha çok spor yapıp kendime vakit ayırıyordum. İstanbul'da 5 yıl okudum; ödev yapmaktan canım çıktı..."





KARDEŞ ACISI

Tara, doğuştan Nager Sendromu hastası olan 16 yaşındaki kardeşi Daniel'in rahatsızlığı yüzünden zor günler geçirdi. Küçükken içine kapanan genç kız, 4 buçuk yaşındayken iki yıl boyunca 'seçici suskunluk' yaşayıp tek kelime etmedi.





HEDEF OYUNCULUK

Geçen yaz oyunculuk ve drama eğitimi alan Tara de Vries, modellikteki başarısını kısa sürede ekrana taşımayı hedefliyor.