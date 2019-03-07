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  • 07.03.2019
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“Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz” dizinde rol alan ve eşi dostları ile öğle yemeğinde buluştu

Dostlarla yemek keyfi
ATV'nin evilen yapımlarından "Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz" dizinde rol alan ve kendisi gibi tiyatro oyuncusu olan eşi Gülenay Kalkan, önceki gün İstinye- Park'taydı. Dostları ile öğle yemeğinde buluşan oyuncu çift, özel araçları ile alışveriş merkezinden ayrıldı.

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