ATV'nin evilen yapımlarından "Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz" dizinde rol alan Tarık Ünlüoğlu ve kendisi gibi tiyatro oyuncusu olan eşi Gülenay Kalkan, önceki gün İstinye- Park'taydı. Dostları ile öğle yemeğinde buluşan oyuncu çift, özel araçları ile alışveriş merkezinden ayrıldı.
- Saklambaç
- 07.03.2019
- Gazete
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