ARJİNAL yaşamıyla eleştirilen Şeyma Subaşı, bu kez Demet Akalın'ı kızdırdı. Subaşı'nın eski eşi Acun Ilıcalı'ya velayetini devrettiği 5 yaşındaki kızı Melisa'nın okula giderken çekilen karesi olay oldu. Bir Instagram hesabı, Melisa'nın daha önce annesinin tatilleri yüzünden okula gidemediğini yazdı. Bunun üzerine Subaşı, haberi yapan kişiyi eski eşinin TV kanalına kendisinin aldırdığını ima etti.

SOSYAL POLEMİK!

Bunu gören Demet Akalın ise şu sözlerle Subaşı'ya esti gürledi: "Şeyma'yı dans videosu paylaştı diye uyarmıştım. Kardeşim, iki sene kablo taşıyarak emek verdiği kanaldan bir hafta sonra kovuldu. Demek ki işe sokup çıkarmak sizin elinizde! Yazık!" Genç kadın ise "Her şeyi benim üstüme atıp 'Şeyma cevap vermez ki karalayın' demeye alışıksınız" diye kendini savundu.



Subaşı, kızının kendi ihmali yüzünden hastaneye kaldırıldığı iddiasına da "Melisa, aşı dışında hiç hastaneye gitmedi" dedi.



