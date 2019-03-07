Cemiyet hayatının genç ismi Aslışah Alkoçlar, mutfağı sevdi. İki aydır MSA'da profesyonel aşçılık eğitimi alan sosyetik güzel, önceki gün de mutfakta döktürdü. Daha önce hamburger yapan Alkoçlar şimdi de midye hazırladı. SOSYETIK güzelin hünerlerini babası Ender Alkoçlar, sosyal medyada gururla paylaştı. Ender Bey, kızının pişirdiği yemekleri paylaşıp altına "Şef Aslışah" notu düştü. Genç kız, eğitimini tamamlayıp babasının otellerinde aşçılık yapacak.