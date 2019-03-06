Kendi gibi oyuncu Birkan Sokullu ile ayrıldıktan sonra ortalarda görünmeyen Berrak Tüzünataç, önceki akşam Zorlu PSM'de 'Alice' müzikalini izledi.



Kendine has tarzıyla bakışları üzerine toplayan Tüzünataç, güzelliğiyle büyüledi. 35 yaşındaki oyuncu, kıpkırmızı rujuyla da güzelliğinin altını çizer gibiydi…