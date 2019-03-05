Çalkantılı özel yaşamıyla manşetlerden düşmeyen Şeyma Subaşı, eleştirilere kulak tıkadı, kızını İstanbul'da bakıcısına bırakıp, yabancı sevgilisiyle Paris'te gününü gün ediyor.
Çalkantılı özel yaşamıyla manşetlerden düşmeyen Şeyma Subaşı, eleştirilere kulak tıkadı, kızını İstanbul'da bakıcısına bırakıp, yabancı sevgilisiyle Paris'te gününü gün ediyor.
kalan karakter 1000
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.