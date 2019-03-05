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  • 05.03.2019
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, 5 yaşındaki kızını ’da bırakıp yabancı sevgilisiyle tatiline çıktı!

, 5 yaşındaki kızını ’da bırakıp İtalyan sevgilisi DJ Guido Senia ile tatiline çıktı! Subaşı, ’da da aşkını popçu Simge'nin "Sevdim, bu benim meselem" şarkı sözleriyle paylaştı.

Çalkantılı özel yaşamıyla manşetlerden düşmeyen Şeyma Subaşı, eleştirilere kulak tıkadı, kızını İstanbul'da bakıcısına bırakıp, yabancı sevgilisiyle Paris'te gününü gün ediyor.

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