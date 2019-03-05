Şarkıcı Koray Avcı'dan radikal değişim... Klasik araçlara merakıyla bilinen ve yaklaşık dört yıldır bu yönde arabalar kullanan Avcı, son model BMW marka spor araç satın aldı. Adının sessiz harflerini (K, R, Y) plakasına işleyen şarkıcının, spor aracı için yaklaşık 750 bin TL'yi gözden çıkardığı öğrenildi.