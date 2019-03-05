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  • 05.03.2019
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, önceki gün köpeği Mr. Rude ile gezintiye çıktı

Gözleri yollarda

Son dönemde aşkta yüzü gülmeyen İrem Derici, önceki gün köpeği Mr. Rude ile gezintiye çıktı. Ünlü popçu, uzaklara dalarken çekilen karesini 'da paylaştı.

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