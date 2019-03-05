Son dönemde aşkta yüzü gülmeyen İrem Derici, önceki gün köpeği Mr. Rude ile gezintiye çıktı. Ünlü popçu, uzaklara dalarken çekilen karesini Instagram'da paylaştı.
Son dönemde aşkta yüzü gülmeyen İrem Derici, önceki gün köpeği Mr. Rude ile gezintiye çıktı. Ünlü popçu, uzaklara dalarken çekilen karesini Instagram'da paylaştı.
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