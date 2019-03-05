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  • 05.03.2019
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Eski futbolcu 'nun pilot eşi Yağmur Sarıoğlu, 8 Mart için objektif karşısına geçti

Nasihat yağmuru

Eski futbolcu Sabri Sarıoğlu'nun pilot eşi Yağmur Sarıoğlu, 8 Mart Dünya Kadınlar Günü için geçtiğimiz günlerde objektif karşısına geçti. Güzel pilot, kokpitte havalı pozlar verdi.

Geçtiğimiz yıl ikinci kez anne olduktan 25 gün sonra uçmaya başlayan başarılı pilot, şu sözlerle hemcinslerine seslendi: "Kadınlar, isterse başaramayacakları hiçbir şey yok."

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