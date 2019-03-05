Önceki gün Bağdat Caddesi'ndeki D&R mağazasına uğrayan Billur Kalkavan, hoş bir sürprizle karşılaştı. Ünlü oyuncu, mağaza görevlilerinin soğuktan üşümesin diye bir kediye kutu ile yuva yaptığını gördü. Hayvanseverliliğiyle bilinen Kalkavan da sosyal medyada çalışanları tebrik etti.