Başarılı mimar Zeynep Yılmaz, önceki akşam "Türkiye'nin İncileri Ödül Töreni"nde gurur yaşadı. İşindeki başarısının yanı sıra aile yaşantısıyla da takdir toplayan Acun Ilıcalı'nın eski eşi, gecede 'Yılın İdol Kadını' ödülünü aldı. Yılmaz, gecede mutluluğunu kızı Yasemin Ilıcalı ile paylaştı.
- Saklambaç
- 05.03.2019
- Gazete
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