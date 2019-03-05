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  • 05.03.2019
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Başarılı mimar , "'nin "nde gurur yaşadı

Ödüllü anne
Başarılı mimar Zeynep Yılmaz, önceki akşam "'nin İncileri Ödül Töreni"nde gurur yaşadı. İşindeki başarısının yanı sıra aile yaşantısıyla da takdir toplayan 'nın eski eşi, gecede 'Yılın İdol Kadını' ödülünü aldı. Yılmaz, gecede mutluluğunu kızı Yasemin Ilıcalı ile paylaştı.

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