Dünya çapında bir yıldız olma yolunda emin adımlarla ilerleyen Aleyna Tilki, dün memleketi Konya'ya gitti. Seydişehir İlçesi'ndeki yakınlarını ziyaret etti. Çarşı-pazar gezmesine de çıkan Tilki, kendisini gören hayranlarının fotoğraf ricasını geri çevirmedi. Mevlana Türbesi'ne de giden genç şarkıcı, çalışmalarının hızla devam ettiğini belirtti...