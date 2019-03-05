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  • 05.03.2019
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, memleketi 'ya gitti

Konyalım yürü!

Dünya çapında bir yıldız olma yolunda emin adımlarla ilerleyen Aleyna Tilki, dün memleketi Konya'ya gitti. Seydişehir İlçesi'ndeki yakınlarını ziyaret etti. Çarşı-pazar gezmesine de çıkan Tilki, kendisini gören hayranlarının fotoğraf ricasını geri çevirmedi. Mevlana Türbesi'ne de giden genç şarkıcı, çalışmalarının hızla devam ettiğini belirtti...

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