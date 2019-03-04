Ünlü işadamı şarkıcı olan yasak aşkına hediye ettiği kiralık araç için sahte ruhsat yaptırdı

Çok ünü bir iş adamı ile sarışın şarkıcının yasak aşkı, uzun süredir kulağıma geliyordu. Fakat ikilinin yan yana fotoğraflarına daha ulaşamadığım için sizlerle paylamamıştım. Bu ünlü iş adamı ile şarkıcının ilişkisinde o kadar ilginç detaylar var ki; bunlardan birini sizinle paylaşmadan geçemeyeceğim. İsimlerini merak ettiğinizi duyar gibiyim; ama bir dahaki köşe yazımda bu bomba haberi sizlerle paylaşacağım. Bu iş adamı, şarkıcı hanımefendiye doğum günü hediyesi olarak Range Rover marka cip hediye etmiş.

Fakat bu hediye olayı daha sonra öyle bir hal almış ki ortaya çıkan durum, film sahnelerini aratmayacak cinsten... Bu iş adamının sevgilisine hediye ettiği 1.8 milyon liralık son model cip, kiralık çıkmış. "İş adamı, aracı alırken ruhsatına bakmamış mı?" diyebilirsiniz... Ama bu kişi, öyle bir kurnazlık yapmış ki yer yerinden oynayacak... Bu çok ünlü iş adamı, yasak aşkı anlamasın diye aracın bilgilerini değiştirip sahte ruhsat yaptırmış ve cipi kendininmiş gibi göstermiş. Tabii sarışın hanımefendi de sevgilisinin hediye ettiği milyonluk oyuncağı ile Etiler, Bebek ve Nişantaşı'nda hemen hemen her gün tur atıyormuş. Fakat geçtiğimiz gün trafik çevirmesine giren bu hanımefendi; acı gerçeği karakolda öğrenmiş. Sahte ruhsat kullandığı için hakkında işlem yapılan şarkıcı, hemen sevgilisini arayıp karakolda olduğunu söylemiş. Sevgilisi de karakola kendisi gitmeyip avukatını gönderince şarkıcı, açmış ağzını yummuş gözünü... Karakoldan çıkıp aracı trafik ekiplerine teslim eden assolist, iş adamı sevgilisini de terk etmiş. Ama bence bu olay; yakında mahkemeye de taşınacak!