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  • 04.03.2019
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ile ilişkisi bir ayı doldurmadan biten 'den eski aşkına mesaj var

Ata’ya kamyon çarptı

Geçen ay Aslı Turanlı ile ilişkisi bir ayı doldurmadan biten Ata Demirer'den eski aşkına mesaj var. Ünlü komedyen, önceki akşam ' Gazinosu' ile Kıbrıs Concorde Gösteri Merkezi'nde hayranlarının karşısına çıktı.

46 yaşında olan Demirer, kendisinden 20 yaş küçük oyuncuyla ayrılığından nasıl etkilendiğini de şu esprili sözlerle ima etti: "Şimdiki gençlik, aşk acısını çabuk atlatıyor. Ben sevgilimden ayrıldığım zaman kamyon çarmış gibi oluyordum."

Kimileri Turanlı'nın amacının reklam olduğunu söylerken; bazıları ise "İlişkiyi ihanet bitirdi" diyor...

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