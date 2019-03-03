Turkish’i şıklık

Türk modacı kardeşler Raisa ve Vanessa Sosan bugüne kadar birçok dünyaca ünlü ismi giydirdi. Son olarak ABD'li model Olivia Culpo (27) da Hollywood yıldızları ve Victoria's Secret meleklerinin gözdesi olan ikiliyi seçti. Modacı kız kardeşlerin tasarımını taşıyan seksi yıldız, Fransa'daki bir davete katılırken görüntülendi...
- Saklambaç
- 03.03.2019
- Gazete
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