Bugünkü
Takvim
  • Saklambaç
  • 03.03.2019
  • Gazete

Turkish’i şıklık

Turkish’i şıklık
Türk modacı kardeşler Raisa ve Vanessa Sosan bugüne kadar birçok dünyaca ünlü ismi giydirdi. Son olarak ABD'li model Olivia Culpo (27) da Hollywood yıldızları ve Victoria's Secret meleklerinin gözdesi olan ikiliyi seçti. Modacı kız kardeşlerin tasarımını taşıyan seksi yıldız, Fransa'daki bir davete katılırken görüntülendi...


kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.
HaberlerSaklambaç HaberleriTurkish’i şıklık
Diğer Saklambaç Haberleri Tüm saklambaç haberleri
Tüm Saklambaç Haberleri