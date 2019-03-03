Şenlendirici Seki’yi gerdi

Ünlü sanatçı Deniz Seki, yıllar önce eski aşkı Hüsnü Şenlendirici'ye yazdığı 'Adaletsiz Seçim' şarkısını önceki gün söyleyen Aleyna Tilki'ye övgü yağdırdı. Seki'nin "Yıllardır küs olduğum şarkıyla barıştırdın. Sesine sağlık" yorumu sosyal medyayı karıştırdı. "Deniz ile Hüsnü barıştı" iddiası ortaya atıldı.



Ancak Seki, şu sözlerle 2006-2009 yılları arasında aşk yaşayıp daha sonra kanlı bıçaklı olduğu ünlü klarnetçi ile barıştığı iddiasını yalanladı: "Aleyna'nın şarkımı söylemesine karşılık senelerdir okumadığım şarkımla barıştığımı söyleyip jest yaptım. Kesinlikle aksi dahi düşünülmesin."