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  • 03.03.2019
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'e büyük şok

, ’ta ev almak için kadın emlakçıya 350 bin lira gönderdi. Para lere gitti.

Tefecilik 'Yöntem'i
Ünlü oyuncu Selçuk Yöntem, Kuzey Türk Cumhuriyeti'nin Girne kentinden ev almak istedi. Y.T. adlı kadın emlakçıya bir ev için kapora olarak 350 bin TL gönderdi. Ancak ne evi alabildi, ne de parasını. Dolandırıldığını anlayan Yöntem, Girne Polis Müdürlüğü'ne gitti. Şikayette bulundu. Yöntem, ifadesinde "Parayı göndermeme rağmen ev de alınmadı param da geri verilmedi" dedi. Ünlü oyuncu, parasının kendisine iade edilmesini istedi. Bunun üzerine harekete geçen ekipler Y.T.'yi gözaltına aldı. Suçunu kabul eden emlakçının, Yöntem'den aldığı parayla tefecilere borcunu ödediği bildirildi.

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