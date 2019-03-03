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  • 03.03.2019
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'ten 'a ''lı nispet

’la eski eşi , birbirine düşman kesildi. Sandal’la selamı sabahı kesen Jahovic, önceki gün de Musti’nin ’ın ‘’ şarkısını paylaştı. Emina, hem eski eşine hem de Musti’nin aşkı ’a taşını attı.



Boşandıktan sonra çocukları için görüşmeyi sürdüren Mustafa Sandal ile Emina Jahovic'in dostluğu mazide kaldı. 10 yıllık evliliklerini Haziran 2018'de bitiren ikili, boşanma sonrası "Oğullarımız Yavuz ve Yaman'ın mutluluğu için aynı sevgi bağını sürdüreceğiz" demişti.

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