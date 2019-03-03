Boşandıktan sonra çocukları için görüşmeyi sürdüren Mustafa Sandal ile Emina Jahovic'in dostluğu mazide kaldı. 10 yıllık evliliklerini Haziran 2018'de bitiren ikili, boşanma sonrası "Oğullarımız Yavuz ve Yaman'ın mutluluğu için aynı sevgi bağını sürdüreceğiz" demişti.
- Saklambaç
- 03.03.2019
- Gazete
Emina Jahovic'ten Mustafa Sandal'a 'Tarkan'lı nispet
Mustafa Sandal’la eski eşi Emina Jahovic, birbirine düşman kesildi. Sandal’la selamı sabahı kesen Jahovic, önceki gün de Musti’nin ezeli rakibi Tarkan’ın ‘Sevdanın Son Vuruşu’ şarkısını paylaştı. Emina, hem eski eşine hem de Musti’nin aşkı Melis Sütşurup’a taşını attı.
Boşandıktan sonra çocukları için görüşmeyi sürdüren Mustafa Sandal ile Emina Jahovic'in dostluğu mazide kaldı. 10 yıllık evliliklerini Haziran 2018'de bitiren ikili, boşanma sonrası "Oğullarımız Yavuz ve Yaman'ın mutluluğu için aynı sevgi bağını sürdüreceğiz" demişti.
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