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  • 03.03.2019
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Dersini aldı!

Dersini aldı!
Adı tenisle özdeşleşen Hülya Avşar, bu alanda kendini geliştirmeyi sürdürüyor. Ünlü sanatçı, önceki gün de korttaydı. Avşar Kızı, emektar tenisçi Arif hocayla ter döktü. 55 yaşındaki sanatçı, bu anı da "Öğrenmenin yaşı, zamanı olmadığını bizzat yaşıyorum. Hocaların hocası Arif hoca" notuyla paylaştı.

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