'Demet'iğini bırakmadı

Ünlü bir müzik kanalı geçtiğimiz gün, 'En güçlü sosyal medya yönetimi'ni Demet Akalın'ın yaptığını belirledi. Ancak Akalın, aynı görüşte değildi. Bu dal için kendisini seçenleri eleştiren ünlü şarkıcı, "Beni bu kategoriden çıkarın! Fenomen miyim ben yaaa. Baya uzak kalmışınız müzik dünyasından yazık! Siz müzik kanalısınız pesss!" dedi.