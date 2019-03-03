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  • 03.03.2019
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Çağatay’ın ev hali

Çağatay’ın ev hali
Ailesine düşkünlüğüyle bilinen Çağatay Ulusoy, kural bozmadı. 'Muhafız' dizisi nedeniyle yoğun tempo çalışan oyuncu, önceki gün akrabalarını ziyaret etti. Annesi Refiye Hanım'ın amcası ve kuzenleriyle buluşup hatıra fotoğrafı çektiren Ulusoy'un ev hali ise sosyal medyaya böyle yansıdı.

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