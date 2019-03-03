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  • 03.03.2019
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2019 model Şeyma

2019 model Şeyma
Ankaralı güzel oyuncu Şeyma Korkmaz, 2019'a hızlı bir başlangıç yaptı. Korkmaz, başrolündeki 8 sezonluk dizinin ardından yeni projeler için görüşmelere başladı.

GÜZEL oyuncu, önceki gün Zeynel Abidin'in objektifine çarpıcı pozlar verdi. Korkmaz, duru güzelliğiyle nefes kesti.

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