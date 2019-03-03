2019 model Şeyma

Ankaralı güzel oyuncu Şeyma Korkmaz, 2019'a hızlı bir başlangıç yaptı. Korkmaz, başrolündeki 8 sezonluk dizinin ardından yeni projeler için görüşmelere başladı.
GÜZEL oyuncu, önceki gün Zeynel Abidin'in objektifine çarpıcı pozlar verdi. Korkmaz, duru güzelliğiyle nefes kesti.
GÜZEL oyuncu, önceki gün Zeynel Abidin'in objektifine çarpıcı pozlar verdi. Korkmaz, duru güzelliğiyle nefes kesti.
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