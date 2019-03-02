Bir süredir Los Angeles'ta yaşayan Begüm Şen, sık sık dünyaca ünlü yıldızlarla bir araya geliyor. Şen, önceki akşam da Womens Cancer Research Fund'ın gala gecesindeydi.
Galadaki şıklığıyla göz dolduran Şen, Hollywood'un güzel aktrisi Kate Hudson ve popun gözde yıldızı Miley Cyrus ile hatıra fotoğrafı çektirmeyi de ihmal etmedi.
Galadaki şıklığıyla göz dolduran Şen, Hollywood'un güzel aktrisi Kate Hudson ve popun gözde yıldızı Miley Cyrus ile hatıra fotoğrafı çektirmeyi de ihmal etmedi.
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