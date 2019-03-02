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’taki bir davete katılan , dünyaca ünlü yıldızlarla bir araya geldi

Önceki akşam ’taki bir davete katılan , dünyaca ünlü yıldızlarla bir araya geldi...

Şen davet
Bir süredir Los Angeles'ta yaşayan , sık sık dünyaca ünlü yıldızlarla bir araya geliyor. Şen, önceki akşam da Womens Cancer Research Fund'ın gala gecesindeydi.

Galadaki şıklığıyla göz dolduran Şen, Hollywood'un güzel aktrisi Kate Hudson ve popun gözde yıldızı Miley Cyrus ile hatıra fotoğrafı çektirmeyi de ihmal etmedi.

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