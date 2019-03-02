2016'da altı yıllık evliliklerini noktalayan Asena Atalay ile Caner Erkin savaşı bitmiyor... Oğlunun velayetini alan Atalay, 2 yıl önce Beşiktaşlı futbolcuya dava açıp oğulları için kendisine 50 bin liralık iştirak nafakası ödemesini talep etmişti.
2016'da altı yıllık evliliklerini noktalayan Asena Atalay ile Caner Erkin savaşı bitmiyor... Oğlunun velayetini alan Atalay, 2 yıl önce Beşiktaşlı futbolcuya dava açıp oğulları için kendisine 50 bin liralık iştirak nafakası ödemesini talep etmişti.
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