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  • 02.03.2019
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’den oğulları için aylık 50 bin lira iştirak nafakası isteyen 'a hüsran

’den oğulları için aylık 50 bin lira iştirak nafakası isteyen , önceki günkü duruşmadan da iyi haber alamadı. Bilirkişi, Caner’in 15 bin TL ödemesi gerektiğine karar verirken; dava ertelendi.

2016'da altı yıllık evliliklerini noktalayan Asena Atalay ile Caner Erkin savaşı bitmiyor... Oğlunun velayetini alan Atalay, 2 yıl önce Beşiktaşlı futbolcuya dava açıp oğulları için kendisine 50 bin liralık iştirak nafakası ödemesini talep etmişti.

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