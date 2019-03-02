2016'da altı yıllık evliliklerini noktalayan Asena Atalay ile Caner Erkin savaşı bitmiyor... Oğlunun velayetini alan Atalay, 2 yıl önce Beşiktaşlı futbolcuya dava açıp oğulları için kendisine 50 bin liralık iştirak nafakası ödemesini talep etmişti.