ATV'nin fenomen yarışması 'Kim Milyoner Olmak İster?'in başarılı sunucusu Murat Yıldırım, önceki akşam eşi İman Elbani ile Zorlu PSM'deki Alice Müzikali'ni izledi. Gösteri alanına girdiği andan itibaren özellikle minik hayranlarının sevgi seliyle karşılaşan başarılı sunucu ve oyuncu, herkesle tek tek fotoğraf çektirdi.