Bugünkü
Takvim
  • Saklambaç
  • 02.03.2019
  • Gazete

tarzıyla olay oldu

Rüküşcan

, önceki gün sık sık yaptırdığı Cryotherapy (soğuk oda terapisi) uygulaması için soluğu 's'de aldı. Tilki, tarzıyla olay oldu.

Alışveriş merkezine yataktan kalkmış gibi giden 18 yaşındaki popçu, bu görüntüsüyle "Rüküşcan" lakabı aldı. Aleyna Tilki, tarzıyla beğeni toplamasa da sempatikliği ile takdir kazandı.

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.
HaberlerSaklambaç HaberleriAleyna Tilki tarzıyla olay oldu
Diğer Saklambaç Haberleri Tüm saklambaç haberleri
Tüm Saklambaç Haberleri