Aleyna Tilki, önceki gün sık sık yaptırdığı Cryotherapy (soğuk oda terapisi) uygulaması için soluğu Nişantaşı City's'de aldı. Tilki, tarzıyla olay oldu.



Alışveriş merkezine yataktan kalkmış gibi giden 18 yaşındaki popçu, bu görüntüsüyle "Rüküşcan" lakabı aldı. Aleyna Tilki, tarzıyla beğeni toplamasa da sempatikliği ile takdir kazandı.