Yılmaz Erdoğan'ın Netflix atağını "Türk Sineması'na ihanet etti" diyerek eleştiren Mustafa Uslu'dan çözüm yolu...

Yılmaz Erdoğan'ın Netflix atağını "Türk Sineması'na ihanet etti" diyerek eleştiren Mustafa Uslu, krize kendine has bir çözüm buldu. Uslu, yapımcısı olduğu ve başrollerinde Burcu Biricik ile Erdal Beşikçioğlu'nun yer aldığı filmin bilet fiyatını 9 liraya indirdi.
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samimi değil yılmaz.halktan kopuk zavallı eziğin biri.
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