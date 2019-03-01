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Yılmaz Erdoğan'ın Netflix atağını "Türk Sineması'na ihanet etti" diyerek eleştiren Mustafa Uslu'dan çözüm yolu...

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Mehdi Mehdi

samimi değil yılmaz.halktan kopuk zavallı eziğin biri.

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cevapla 01.03.2019 15:04
Haberin tüm yorumlarını okuyun (1 yorum)

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HaberlerSaklambaç HaberleriYılmaz Erdoğan'ın Netflix atağını "Türk Sineması'na ihanet etti" diyerek eleştiren Mustafa Uslu'dan çözüm yolu...
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