Ünlü yönetmen Sinan Çetin'in oyuncu olan küçük oğlu Rafael Cemo Çetin, gişede hüsrana uğradı. Rafael, babasının 1993'te çektiği 'Berlin in Berlin' filminin günümüz uyarlaması olan 'New York in New York' filminde oynamıştı.



Genç oyuncunun başrolündeki filmi, vizyondaki ilk haftasında sadece 665 kişi izledi. Babasının izinden gitmek isteyen Rafael, ilk sınavında ise sınıfta kaldı.