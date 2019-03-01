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  • 01.03.2019
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'den ilginç bir geldi! 300 bin TL'lik kürkü yaktı

300 bin TL'lik kürkü yaktı

Son günlerde alevlenen kürk tartışmasına sanatçı 'den ilginç bir geldi. Önceki akşam Etiler My Cabaret'te konser veren Eliçe, sahne öncesinde hayvan kürkü kullanımını protesto etmek için 300 bin TL'lik bizon kürkünü yaktı.

Geçmiş yıllarda gerçek kürk giydiği için pişman olduğunu söyleyen Pınar Eliçe, ekledi: "İnsanların algısını ve dikkatini çekmek için bu kürkü yaktım. Belki bu olay kürk giyen dostlarımızı daha bilinçlendirir."



Doğan SAVAŞ

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