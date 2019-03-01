Son günlerde alevlenen kürk tartışmasına sanatçı Pınar Eliçe'den ilginç bir protesto geldi. Önceki akşam Etiler My Cabaret'te konser veren Eliçe, sahne öncesinde hayvan kürkü kullanımını protesto etmek için 300 bin TL'lik bizon kürkünü yaktı.



Geçmiş yıllarda gerçek kürk giydiği için pişman olduğunu söyleyen Pınar Eliçe, ekledi: "İnsanların algısını ve dikkatini çekmek için bu kürkü yaktım. Belki bu olay kürk giyen dostlarımızı daha bilinçlendirir."





Doğan SAVAŞ