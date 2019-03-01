ABD'li yıldız Paris Hilton, favori içeceğini açıkladı. Geçen yaz Antalya'daki moda şovu Dosso Dossi'de podyuma çıkan Hilton, bir yandan da 'Paris'in Sırrı' filminin çekimlerini tamamlamıştı. Paris, çekimlerde ayran içerek serinledi. Hilton, "Ayranla form tuttum" diyerek de milli içeceğimizin yıldızını parlattı.



Bir ay süren çekimlerde Antalya'yı da gezen Hilton, "Antalya benim için dünyanın en güzel yerlerinden biri" diyerek ülkemize övgü yağdırdı. Paris, Belek'teki Land of Legends oteldeki çekimlerde mütevazı tavırlarıyla da ilgi odağı olmuştu.

Geçtiğimiz yaz geldiği Antalya'da roller coaster'a da binen yıldız, çocuklar gibi eğlenmişti.