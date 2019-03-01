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  • 01.03.2019
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'ın '' filmi, 51. SİYAD 'ne damga vurdu

Ödül ağacı

Dünyaca ünlü yönetmen Nuri Bilge Ceylan'ın 'Ahlat Ağacı' filmi, önceki akşam düzenlenen 51. SİYAD (Sinema Yazarları Derneği) 'ne damga vurdu. Beyoğlu Anahit sahnesindeki törende 'Ahlat Ağacı', toplam 6 ödül kazandı.

'En İyi Film' ödülünü kazanan 'Ahlat Ağacı'nın yönetmeni da 'En İyi Yönetmen' ödülünü kucakladı. Hazar Ergüçlü ise 'En İyi ' ödülünü aldı. 'En Kadın Oyuncu', Murat Cemcir de 'En İyi Yardımcı Erkek Oyuncu' ödülüne layık görüldü.

Cemcir, 'En İyi Yardımcı Erkek Oyuncu' ödülünü kazanan Doğu Demirkol'u tebrik etti.

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