Dünyaca ünlü yönetmen Nuri Bilge Ceylan'ın 'Ahlat Ağacı' filmi, önceki akşam düzenlenen 51. SİYAD (Sinema Yazarları Derneği) Ödül Töreni'ne damga vurdu. Beyoğlu Anahit sahnesindeki törende 'Ahlat Ağacı', toplam 6 ödül kazandı.



'En İyi Film' ödülünü kazanan 'Ahlat Ağacı'nın yönetmeni Nuri Bilge Ceylan da 'En İyi Yönetmen' ödülünü kucakladı. Hazar Ergüçlü ise 'En İyi Kadın Oyuncu' ödülünü aldı. Bennu Yıldırımlar 'En İyi Yardımcı Kadın Oyuncu', Murat Cemcir de 'En İyi Yardımcı Erkek Oyuncu' ödülüne layık görüldü.

Cemcir, 'En İyi Yardımcı Erkek Oyuncu' ödülünü kazanan Doğu Demirkol'u tebrik etti.