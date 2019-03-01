Geçtiğimiz ay annesini erken yaşta kaybeden Hande Erçel, zor günlerinin ardından ilk kez konuştu. Bir dergiye röportaj veren Erçel, duygularını şöyle anlattı:
"Çok özlüyorum.. Günlerim, içimdeki derin acıyı yaşayarak ve bununla yaşamayı öğrenmeye çabalayarak geçiyor. Çalışarak hayata tutunuyorum. Babam, ablam en büyük desteğim. Tarifsiz bir duygu; Allah kimseye yaşatmasın."
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