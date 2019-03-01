Bugünkü
Takvim
  • Saklambaç
  • 01.03.2019
  • Gazete

, zor günlerinin ardından ilk kez konuştu! Anne özlemini böyle anlattı

Anne özlemi

Geçtiğimiz ay annesini erken yaşta kaybeden Hande Erçel, zor günlerinin ardından ilk kez konuştu. Bir dergiye röportaj veren Erçel, duygularını şöyle anlattı:

"Çok özlüyorum.. Günlerim, içimdeki derin acıyı yaşayarak ve bununla yaşamayı öğrenmeye çabalayarak geçiyor. Çalışarak hayata tutunuyorum. Babam, ablam en büyük desteğim. Tarifsiz bir duygu; Allah kimseye yaşatmasın."

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.
HaberlerSaklambaç HaberleriHande Erçel, zor günlerinin ardından ilk kez konuştu! Anne özlemini böyle anlattı
Diğer Saklambaç Haberleri Tüm saklambaç haberleri
Tüm Saklambaç Haberleri