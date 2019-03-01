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, önceki gün minik oğlu Can ile oyunlar oynadı

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Sempatik oyuncu Beyza Şekerci, önceki gün minik oğlu Can ile oyunlar oynadı. Telefon uygulamasıyla oğlu ve kendisini tavşanlara benzeten Şekerci, bu kareyle gülümsetti.

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