Sempatik oyuncu Beyza Şekerci, önceki gün minik oğlu Can ile oyunlar oynadı. Telefon uygulamasıyla oğlu ve kendisini tavşanlara benzeten Şekerci, bu kareyle gülümsetti.
Sempatik oyuncu Beyza Şekerci, önceki gün minik oğlu Can ile oyunlar oynadı. Telefon uygulamasıyla oğlu ve kendisini tavşanlara benzeten Şekerci, bu kareyle gülümsetti.
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