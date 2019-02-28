Hande Yener, önceki akşam oğlu Çağın'la Kebapçı İskender isimli mekandaydı. Tanzanya'da klip çekeceğini söyleyen Yener, "Hayvanları çok seviyorum. Özellikle aslanları merak ediyorum. Bir dönem cahillik yapıp klibimde kürk giymiştim" itirafında bulundu
Doğan SAVAŞ
- Saklambaç
- 28.02.2019
- Gazete
Hande Yener'den cahillik itirafı
Hande Yener, önceki akşam oğlu Çağın'la Kebapçı İskender isimli mekandaydı. Tanzanya'da klip çekeceğini söyleyen Yener, "Hayvanları çok seviyorum. Özellikle aslanları merak ediyorum. Bir dönem cahillik yapıp klibimde kürk giymiştim" itirafında bulundu
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