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  • 28.02.2019
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'den cahillik itirafı

Cahillik itirafı

Hande Yener, önceki akşam oğlu Çağın'la Kebapçı İskender isimli mekandaydı. Tanzanya'da klip çekeceğini söyleyen Yener, "Hayvanları çok seviyorum. Özellikle aslanları merak ediyorum. Bir dönem cahillik yapıp klibimde kürk giymiştim" itirafında bulundu

Doğan SAVAŞ

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