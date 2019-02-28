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  • 28.02.2019
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Çağla Şıkel, köpeği 'ı kucağına alıp bu pozu verdi

Gözde ikili

Güzel model Çağla Şıkel, önceki gün köpeği kucağına alıp bu pozu verdi. Şıkel, bu kareyi de "Gözlerimiz" notuyla paylaştı. Tarçın'ın şaşkın bakışları güldürdü.

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