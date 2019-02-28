Güzel model Çağla Şıkel, önceki gün köpeği Tarçın'ı kucağına alıp bu pozu verdi. Şıkel, bu kareyi de "Gözlerimiz" notuyla paylaştı. Tarçın'ın şaşkın bakışları güldürdü.
Güzel model Çağla Şıkel, önceki gün köpeği Tarçın'ı kucağına alıp bu pozu verdi. Şıkel, bu kareyi de "Gözlerimiz" notuyla paylaştı. Tarçın'ın şaşkın bakışları güldürdü.
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