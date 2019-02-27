Geçen yıl boşanmaya karar veren ünlü oyuncu Şebnem Özinal ile işletmeci eşi Şefik Öztek, evliliklerindeki krizi çözdü. Özinal, eşinin kıskançlığı nedeniyle oyunculuk mesleğinin evliliğinde sorun oluşturduğunu belirtip soluğu mahkemede almıştı. Ünlü oyuncu, 13 yıllık eşinden 12 yaşındaki kızı Ayşe ve kendisi için aylık 13 bin TL nafaka ve 650 bin lira tazminat talep etmişti. Önceki gün Etiler Akmerkez'de objektife yansıyan Özinal, hayatında her şeyin yolunda olduğunu söyledi. Güzel oyuncu, boşanma davasıyla ilgili sorular karşısında ise şunları söyledi: "O konu kapandı. Sorunları hallettik. Her şey tatlıya bağlandı."
Aydın HAMZA
Aydın HAMZA
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