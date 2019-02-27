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  • 27.02.2019
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’le evliliği üzerinde kara bulutlar dolaşan , krizi atlattı

Bir süredir eşi işletmeci ’le evliliği üzerinde kara bulutlar dolaşan , krizi atlattı. Ünlü oyuncu, kıskançlığından yaka silktiği eşini affedip boşanmaktan vazgeçti.

Evliliğe devam
Geçen yıl boşanmaya karar veren ünlü oyuncu ile işletmeci eşi , evliliklerindeki krizi çözdü. Özinal, eşinin kıskançlığı nedeniyle oyunculuk mesleğinin evliliğinde sorun oluşturduğunu belirtip soluğu mahkemede almıştı. Ünlü oyuncu, 13 yıllık eşinden 12 yaşındaki kızı Ayşe ve kendisi için aylık 13 bin TL nafaka ve 650 bin lira tazminat talep etmişti. Önceki gün Etiler Akmerkez'de objektife yansıyan Özinal, hayatında her şeyin yolunda olduğunu söyledi. Güzel oyuncu, boşanma davasıyla ilgili sorular karşısında ise şunları söyledi: "O konu kapandı. Sorunları hallettik. Her şey tatlıya bağlandı."

HAMZA

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