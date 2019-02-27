Güzel oyuncu Fadik Sevin Atasoy'un Amerika'da İngilizce olarak yazıp oynadığı tek kişilik kadın oyunu 'Muse' Türkiye'ye geliyor. Amerika'da eleştirmenlerden tam not alan ve bir ilham perisinin insan olma hikayesini anlatan oyun, Nisan ayında Tatbikat Sahnesi'nde seyirci ile buluşacak. Fadik Sevin Atasoy, oyunda beş ayrı kadın karakteri canlandırıyor. Oyunun yönetmenliğini ise Erdal Beşikçioğlu yapacak.