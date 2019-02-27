Ünlü İtalyan otomobil markası Ferrari, dünya genelinde sadece 15 bin kişinin üye olabildiği özel kulüp listesini 2019 yılında güncelledi. Türkün Holding'in patronu Erol Türkün ile gayrimenkul zengini Mehmet Selim Dalaman'ın uzun yıllar önce girdiği bu kulübe, bu sene itibariyle 7 Türk daha dahil oldu. Sadece Ferrari sahibi olmanın yeterli olmadığı dünya genelinde yapılacak birtakım etkinliklere de katılmanın şart olduğu Ferari Özel Kulübü'ne Türkiye'den katılan isimler şunlar: Sinan Çiftçi, Allan Hakko, Gökhan Çetinsaya, Mert Boysanoğlu, Koray Kırcal, Ahmet Hasoğlu, Antoine Nazar Şirinoğlu. Bu arada Ferrari sahibi sosyetik işadamları; Karadeniz'den Ege'ye kadar Türkiye'nin çeşitli noktalarında da sık sık bir araya gelerek Ferrari marka otomobilleriyle asfaltın tozunu attırıyor...