Cem Yılmaz aşkıyla gündemden düşmeyen Defne Samyeli, suskunları oynuyor. Daha önce aşkıyla ilgili "Cem'in şöhreti beni ilgilendirmiyor" çıkışı yapan Samyeli, önceki gün Zorlu AVM'de tıp oynadı.
Cem Yılmaz aşkıyla gündemden düşmeyen Defne Samyeli, suskunları oynuyor. Daha önce aşkıyla ilgili "Cem'in şöhreti beni ilgilendirmiyor" çıkışı yapan Samyeli, önceki gün Zorlu AVM'de tıp oynadı.
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