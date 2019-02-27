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  • 27.02.2019
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 Yılmaz aşkıyla gündemden düşmeyen , suskunları oynuyor

Sessiz Defne

Cem Yılmaz aşkıyla gündemden düşmeyen Defne Samyeli, suskunları oynuyor. Daha önce aşkıyla ilgili "Cem'in şöhreti beni ilgilendirmiyor" çıkışı yapan Samyeli, önceki gün Zorlu 'de tıp oynadı.

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