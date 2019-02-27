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  • 27.02.2019
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Beşiktaşlı kalbini ’da tanıştığı ’e kaptırdı

Beşiktaşlı , futbol yerine aşkta depara kalktı. Gönlünü geçen yaz ’da tanıştığı ’e kaptıran futbolcu, her fırsatta soluğu aşkının yanında alıyor

Kalbi aşk çalıyor

Son dönemde performansıyla eleştirilen Beşiktaşlı futbolcu , aşk hayatında ise gaza bastı. 2017'de 'le bir yıl aşk yaşayan futbolcu, daha sonra özel hayatında sessiz kalmıştı. Özyakup'un geçen yaz ise gönlünü 'e kaptırdığı anlaşıldı. 28 yaşındaki seksi DJ ile 'da tanışan futbolcunun aşk hayatına ise meslektaşının el attığı ortaya çıktı.

İddiaya göre ikiliyi, Excelsior Rotterdam'lı futbolcu Ali Messaoud tanıştırdı. Kendisi de Hollanda doğumlu olan Oğuzhan Özyakup, güzelliğinden etkilendiği DJ Manon'la kısa sürede samimiyeti ilerletti. Fırsat buldukça soluğu aşkının yanında Hollanda'da alan Özyakup'un son haftalarda yedek kulubesinin gedikli olması ise "Oğuzhan, yeşil sahalar yerine aşk hayatında fırtınalar estiriyor" dedirtti.

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